Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
1 - 4 1 4
ХимкиЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
Родина1 тайм

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Чехия
22:45
МолдоваНе начат
Словения
22:45
КазахстанНе начат
Украина
22:45
ИталияНе начат
Северная Ирландия
22:45
ДанияНе начат
Северная Македония
22:45
АнглияНе начат
Албания
22:45
Фарерские островаНе начат
Сан-Марино
22:45
ФинляндияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
0 - 0 0 0
Куба1 тайм

Карпин - о матче против Кубы: надеемся, что больше проведем времени в атаке, чем в обороне

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мыслями в преддверии товарищеской игры против кубинцев.
Фото: "Матч ТВ"
"Надеемся, что больше проведем времени в атаке, чем в обороне. Уверен, что будут самые положительные эмоции. Не помню, когда последний раз играли, что на клубном уровне, что в сборной, с таким количеством болельщиков", - цитирует Карпина "Матч ТВ".

Сегодня, в понедельник 20 ноября, сборная России примет на своем поле в Волгограде национальную команду Кубы в рамках товарищеской встречи. Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Ранее тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным обнародовал стартовый состав команды и, как стало известно, полузащитник Александр Головин выведет свою команду с капитанской повязкой.

Карпин Сборная России Сборная Кубы Товарищеские матчи
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится