"Надеемся, что больше проведем времени в атаке, чем в обороне. Уверен, что будут самые положительные эмоции. Не помню, когда последний раз играли, что на клубном уровне, что в сборной, с таким количеством болельщиков", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Сегодня, в понедельник 20 ноября, сборная России примет на своем поле в Волгограде национальную команду Кубы в рамках товарищеской встречи. Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Ранее тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным обнародовал стартовый состав команды и, как стало известно, полузащитник Александр Головин выведет свою команду с капитанской повязкой.
Карпин - о матче против Кубы: надеемся, что больше проведем времени в атаке, чем в обороне
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мыслями в преддверии товарищеской игры против кубинцев.
Фото: "Матч ТВ"