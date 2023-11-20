- Я разговаривал с некоторыми агентами и европейскими клубами. У меня есть связи с пятью-шестью клубами, например, из Греции, Италии, Германии. С ЦСКА мы не общались. У Милана есть действующий контракт. Он - отличный игрок. Еще слишком рано о чем-то говорить. Тем более, Гайичу все нравится в ЦСКА, ему повезло с клубом!
Милан Гайич, играющий на позиции правого крайнего защитника, перешел в московский ЦСКА летом прошлого года из "Црвены Звезды" в качестве свободного агента. Действующий контракт между сторонами рассчитан до конца июня 2025 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 27-летнего сербского футболиста в четыре миллиона евро. В текущем сезоне Гайич провел за "армейцев" 20 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.
Источник: "СЭ"
Агент - об интересе "Фиорентины": у Гайича действующий контракт с ЦСКА. Еще слишком рано о чем-то говорить
Агент Раде Чалдович, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Милана Гайича прокомментировал новость об интересе "Фиорентины" к игроку.
Фото: ПФК ЦСКА