"У меня большое разочарование от этой новости. Прямо на моих глазах пролетела его карьера. Дзагоев был шикарным футболистом! Алан — исторический игрок для ЦСКА и сборной России. Спасибо большое Алану за такую прекрасную карьеру!", — приводит слова Непомнящего "Чемпионат".
Сегодня, 21 ноября, Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры игрока. Причиной стало множество проблем со здоровьем.
Дзагоев дебютировал в составе сборной России в 2008 году. Тогда Алану было 18 лет и 3 месяца. Всего за национальную команду футболист провел 59 матчей. В них он смог забить 9 мячей и отдать 8 голевых передач.
Непомнящий: Дзагоев — исторический игрок для ЦСКА и сборной России
Российский экс-тренер Валерий Непомнящий прокомментировал завершение карьеры бывшего футболиста сборной России Алана Дзагоева.
Фото: globallookpress.com