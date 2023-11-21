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Непомнящий: Дзагоев — исторический игрок для ЦСКА и сборной России

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Российский экс-тренер Валерий Непомнящий прокомментировал завершение карьеры бывшего футболиста сборной России Алана Дзагоева.
Фото: globallookpress.com
"У меня большое разочарование от этой новости. Прямо на моих глазах пролетела его карьера. Дзагоев был шикарным футболистом! Алан — исторический игрок для ЦСКА и сборной России. Спасибо большое Алану за такую прекрасную карьеру!", — приводит слова Непомнящего "Чемпионат".

Сегодня, 21 ноября, Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры игрока. Причиной стало множество проблем со здоровьем.

Дзагоев дебютировал в составе сборной России в 2008 году. Тогда Алану было 18 лет и 3 месяца. Всего за национальную команду футболист провел 59 матчей. В них он смог забить 9 мячей и отдать 8 голевых передач.

ЦСКА Дзагоев Непомнящий Сборная России
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