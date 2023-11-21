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Агент Изидора: Вильсон все еще хочет попробовать себя в Европе

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Агент Гарольд Ичбиа, представляющий форварда "Зенита" Вильсона Изидора, рассказал о целях французского игрока.
Фото: ФК "Зенит"
"Вильсон все еще хочет попробовать свои силы в Европе, но не сейчас. Он полностью сосредоточен на "Зените". Никаких причин для ухода из команды нет", — цитирует агента Sport24.

В нынешнем сезоне Изидор принял участие в 10 матчах за "Зенит". В них французский форвард забил 1 мяч. Сине-бело-голубые идут вторыми после 15 туров РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга смогла набрать 30 очков. В следующем матче сине-бело-голубые встретятся с "Сочи". Игра пройдет 25 ноября в 15:15 (мск).

Российские трансферы Изидор Зенит
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