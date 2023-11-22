"Алан служил верой и правдой клубу ЦСКА. Он настоящая легенда клуба и всего российского футбола. Считаю, что он может собой гордиться. У него хорошая получилась карьера. Считаю, что Алан заслужил прощальный матч за ЦСКА", — сказал Федотов.
33-летний Дзагоев находился в структуре ЦСКА с 2007 по 2022 год. За первую команду армейцев полузащитник в 395 матчах забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. С командой он выиграл 10 трофеев. Затем спортсмен поиграл сезон за казанский "Рубин", перешёл в греческий клуб "Ламия", где спустя два месяца и принял решение завершить карьеру из-за травмы.
Источник: Sport24.
Федотов: Дзагоев заслужил прощальный матч за ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал новость о завершении карьеры бывшим полузащитником команды Аланом Дзагоевым.
Фото: "Чемпионат"