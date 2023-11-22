- Много разговоров о том, что он лидер, потому что он уехал и прогрессирует. А на мой взгляд, разница между Александром и другими в том, что он более талантлив и этот талант в себе развивает, там есть трудолюбие и ответственность. И свой талант он реализует, что положительно его характеризует. То есть развивается и прогрессирует он не потому, что уехал, а потому, что правильно к своему таланту и в целом к футболу относится, - цитирует Шалимова "РБ Спорт".
27-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин в июле 2018 года перешел из московского ЦСКА в выступающий во французской Лиге 1 "Монако", сумма трансферной компенсации составила 30 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 11 матчей за клуб в чемпионате Франции, 5 забитых голов и 2 результативных паса. В товарищеском матче сборной России со сборной Кубы (8:0) Головин отметился результативным пасом на первый гол и собственным забитым мячом, который стал в этой встрече вторым.
Шалимов: Головин развивается и прогрессирует не потому, что он уехал
Экс-полузащитник сборной России Игорь Шалимов высказал мнение о причинах прогресса российского хавбека "Монако" Александра Головина.
Фото: РФС