Пономарев: у ЦСКА сейчас особо некому забивать. Но оборона поприличнее, чем у "Динамо"

Rusfootball.info о своих ожиданиях от дерби с " Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев рассказало своих ожиданиях от дерби с " Динамо " в матче 16 тура РПЛ.

Фото: Global Look Press

- У обеих команд равное количество очков, и думаю, что в этом матче ожидается осторожный футбол. Оба соперника больше будут заботиться об обороне, чем об атаке. У динамовцев ребята неплохие, но у нас все-таки оборона поприличнее, чем у них. Думаю, что здесь мы не пропустим.



А вот с тем, чтобы забить гол, дела у нас обстоят посложнее. По большому счету, особо некому у нас забивать сейчас. Издали ударить в принципе никто не может нормально. Ну, может быть, в этом матче в плане забитого мяча можно рассчитывать только на Облякова. Но вообще, я на наш гол в этом матче не надеюсь. Думаю, что 0:0 сыграем.





Виктория Яковлева, Rusfootball.info