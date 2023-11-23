"В "Ростове" год назад один из футболистов забыл бутсы на матч в Москву. Пришлось вызывать такси из Ростова в Москву, чтобы ему привезли бутсы", — сказал Глебов.
Глебов отметил, что этим героем был не он, а один из его товарищей. В нынешнем сезоне 24-летний Глебов в 20 матчах за "Ростов" забил гол и отдал результативную передачу.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Глебов: один из игроков "Ростова" забыл бутсы в Москву. Пришлось заказывать такси до столицы
Полузащитник "Ростова" Даниил Глебов вспомнил, как один из игроков команды забыл бутсы на матч в Москву.
Фото: СЭ