"Все сборники вернулись, команда готовится к выезду в Калининград", — сказал Зеленов.
Матч между "Балтикой" и "Спартаком" запланирован на 25 ноября. Для красно-белых, помимо выезда в Калининград, останется провести ещё три матча — два в чемпионате и один в Кубке России. Сейчас "Спартак" в РПЛ занимает шестое место.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Все игроки "Спартака" вернулись из сборных и готовятся к матчу с "Балтикой"
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, что все футболисты команды вернулись из расположения сборных.
Фото: "Чемпионат"