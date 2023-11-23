Все игроки "Спартака" вернулись из сборных и готовятся к матчу с "Балтикой"

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Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, что все футболисты команды вернулись из расположения сборных.
Фото: "Чемпионат"
"Все сборники вернулись, команда готовится к выезду в Калининград", — сказал Зеленов.

Матч между "Балтикой" и "Спартаком" запланирован на 25 ноября. Для красно-белых, помимо выезда в Калининград, останется провести ещё три матча — два в чемпионате и один в Кубке России. Сейчас "Спартак" в РПЛ занимает шестое место.

Источник: "Спорт-Экспресс".

Балтика Спартак Зеленов
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