"Первый контракт у меня был с ЦСКА в 13 лет. Первая зарплата была 10 тысяч рублей. Для 13-летнего пацана неплохие деньги. Но ничего особенного поначалу не покупал. Мне сразу поставили критическое мышление — нужно правильно тратить", — цитирует Чалова "КП Спорт".
Чалов является воспитанником ЦСКА и провел за основной состав клуба 242 матча. За это время форвард забил 83 мяча и отдал 40 голевых передач. В сезоне-2018/19 нападающий стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 голами на счету. Вместе с армейским клубом 25-летний российский игрок стал победителем Кубка России и Суперкубка России.
Чалов: моя первая зарплата в ЦСКА была 10 тысяч рублей
Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, сколько составляла его первая зарплата в московском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА