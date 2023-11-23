– Не знаю, было ли что-то конкретное от “Спартака”. До меня такой информации не доходило, — приводит слова Глебова “СЭ”.
В летнее трансферное окно в СМИ появлялась информация о том, что московский “Спартак” хочет подписать полузащитника “Ростова” Даниила Глебова.
Напомним, 24-летний Глебов имеет действующее трудовое соглашение с “Ростовом” до 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в восемь миллионов евро.
Глебов – об интересе “Спартака”: до меня такой информации не доходило
Полузащитник “Ростова” Даниил Глебов прокомментировал слухи о том, что летом им интересовался московский “Спартак”.
Фото: ФК "Ростов"