"Конечно, было бы гораздо интереснее играть с топ-командами, и если бы такие матчи проходили у нас в стране, это привлекло бы болельщиков. Матч с любой южноамериканской командой — это и зрелище, и проверка сборной, шанс посмотреть, на что она способна, когда играет на серьезном уровне", — цитирует Новикова "Газета.ру".
В понедельник, 20 ноября, сборная России встречалась с Кубой в рамках международного товарищеского матча. В тот день команда Валерия Карпина разгромила оппонентов со счетом 8:0. Россиянам не хватило одного гола для того, чтобы повторить свой рекорд — 9:0 против Сан-Марино в 2019 году. Та игра проходила в рамках отбора на Евро-2020.
Новиков: матч с любой южноамериканской командой — это зрелище и проверка сборной России
Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков рассказал, с какими сборными нужно играть России в товарищеских матчах.
Фото: РФС