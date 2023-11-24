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Фомин: с ЦСКА всегда хорошие матчи. Все посмотрим на поле

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Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча против ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
ЦСКА всегда хорошие матчи. Всё посмотрим на поле. С турнирной точки зрения игра с ЦСКА очень важна, поскольку это наш прямой конкурент в борьбе за высокие места", — приводит слова Фомина "Чемпионат".

Дерби московских клубов состоится завтра, 25 ноября, на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве. Начало - 17:30 (мск). Бело-голубые занимают третье место, армейцы идут на пятой строчке. Обе команды набрали 25 очков.

В сезоне-2023/24 Фомин сыграл 15 матчей за "Динамо". За это время опорный полузащитник смог забить 2 мяча и отдать 3 голевые передачи.

Динамо ЦСКА Фомин
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