Сутормин с женой устроили гендер-пати на "Газпром Арене"

Полузащитник " Зенита " Алексей Сутормин со своей супругой Мариной провели гендер-пати на "Газпром Арене".

Фото: социальные сети Марины Суторминой

На стадионе "Газпром Арена" Алексей и Марина Сутормины провели гендер-пати. Смысл таких мероприятий заключается в том, что пара вместе впервые узнает пол ребенка. Судя по фотографиям у семьи родится дочь.



В нынешнем сезоне будущий отец сыграл 11 матчей. В них полузащитник смог отдать 1 голевую передачу.