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Сутормин с женой устроили гендер-пати на "Газпром Арене"

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Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин со своей супругой Мариной провели гендер-пати на "Газпром Арене".
Фото: социальные сети Марины Суторминой
На стадионе "Газпром Арена" Алексей и Марина Сутормины провели гендер-пати. Смысл таких мероприятий заключается в том, что пара вместе впервые узнает пол ребенка. Судя по фотографиям у семьи родится дочь.

В нынешнем сезоне будущий отец сыграл 11 матчей. В них полузащитник смог отдать 1 голевую передачу.

Зенит Сутормин
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