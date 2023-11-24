На стадионе "Газпром Арена" Алексей и Марина Сутормины провели гендер-пати. Смысл таких мероприятий заключается в том, что пара вместе впервые узнает пол ребенка. Судя по фотографиям у семьи родится дочь.
В нынешнем сезоне будущий отец сыграл 11 матчей. В них полузащитник смог отдать 1 голевую передачу.
Сутормин с женой устроили гендер-пати на "Газпром Арене"
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин со своей супругой Мариной провели гендер-пати на "Газпром Арене".
Фото: социальные сети Марины Суторминой