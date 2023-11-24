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В "Крыльях Советов" рассказали об отсутствии решения по операции Салтыкова

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В пресс-службе "Крыльев Советов" ответили на вопрос о возможной операции 19-летнего вингера Никиты Салтыкова
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Пока нет решения насчет операции в зимнее межсезонье. Никита готовится к матчам. В скольких из трех последних игр в этом году он сыграет, это будет решать тренерский штаб команды, - передает слова представителя пресс-службы "Крыльев Советов" "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что 19-летний вингер самарских "Крыльев Советов" Никита Салтыков испытывает дискомфорт в коленном суставе, из-за которого ему, возможно, в ходе зимнего межсезонья предстоит перенести операцию. В текущем сезона на счету футболиста 18 матчей за волжан во всех турнирах, 4 забитых гола и 4 результативных паса.

Крылья Советов Салтыков
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