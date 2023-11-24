"Из того, что я увидел и знаю, поставил бы ему твердую "двойку" и расстался бы с ним. Для меня важна система подготовки молодых игроков, а он как спортивный директор к ней никак не относился и не принимал в ней участие", — сказал Кузьмичев.
Кузьмичев заявил, что ненормален тот факт, что спортивный директор не принимает участие в жизни молодёжной команды, ведь эти игроки — главный актив клуба. Также Кузьмичев упрекнул англичанина в том, что тот никак не посодействовал в возрождении второй команды.
Источник: "РБ Спорт".
Кузьмичев: поставил бы Эшуорту твердую двойку и расстался бы с ним
Бывший заместитель гендиректора "Спартака" Владимир Кузьмичев оценил работу спортивного директора команды Пола Эшуорта.
Фото: ФК "Спартак"