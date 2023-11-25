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Пономарев: оборона слабо сыграла как у ЦСКА, так и у "Динамо". Очень недисциплинированно

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Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал для Rusfootball.info поражение "армейцев" от московского "Динамо" в матче 16 тура РПЛ (2:3).
Фото: РИА Новости
- Никак не ожидал я поражения. Так жалко "армейцев"! Вроде начали неплохо: хорошо разыгрывали, вовремя всё делали, а динамовцы мертвые были. Казалось бы, забивайте третий мяч, и всё, и выиграли бы. Но обраткой получили 2:3. А так, в принципе открытый футбол был в этом матче, может быть, даже сверхоткрытый. Почему? Потому что оборона слабо сыграла как у ЦСКА, так и у "Динамо".

И вообще, складывалась впечатление, что все футболисты очень устали. Поэтому игра свалилась в беспорядок. Но, повторюсь, очень недисциплинированно сыграли в обороне. И как-то каждый играл на себя, не было взаимопонимания и взаимопомощи. Когда не удается показать дружную командную игру, то и не получается победить. При этом, конечно, отметил бы хорошую игру Файзуллаева: он выложился на 120%.


Виктория Яковлева, Rusfootball.info

ЦСКА Динамо Пономарев
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