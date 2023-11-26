"Локомотив" упустил победу, ведя со счётом 3:1 к 90+4-й минуте матча. На 90+12-й минуте московская команда получила пенальти в свои ворота за игру рукой Евгения Морозова. Игру обслуживала бригада арбитров Василия Казарцева. После матча Баринов подошёл к боковому судье и сказал, что они позор для всего футбола.
"Возможно, кому-то это покажется излишней эмоциональностью , но это говорит лишь о том, насколько он бьется и переживает за свою команду и результат! У Димы всю жизнь обостренное чувство справедливости. К сожалению, судейские решения часто влияют на результат", — сказал Банатин.
Вероятно, Баринова ждёт дисквалификация после произношения этих слов. Футболист рискует пропустить оставшиеся две игры "Локомотива" в РПЛ в нынешнем календарном году.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Агент Баринова — о словах игрока про судей: у Димы всю жизнь обостренное чувство справедливости
Павел Банатин, агент полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, отреагировал на слова футболиста в адрес бокового судьи после матча с "Крыльями Советов" (3:3) в 16-м туре РПЛ.
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press