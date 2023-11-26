"Если это самый запоминающийся момент, значит мы плохо играли. Прыгнул в сугроб, но на лайнсмена не смотрел, радовался всем сердцем", — сказал Гузина.
Отметим, что после незасчитанного гола Гузины, который мог сравнять счёт в матче, "Спартак" забил второй мяч и снял все вопросы о победителе за несколько минут до окончания игры.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Гузина — о прыжке в сугроб после гола "Спартаку": если это самый запоминающийся момент, то "Балтика" плохо играла
Нападающий "Балтики" Гедеон Гузина прокомментировал свой прыжок в сугроб после гола в ворота "Спартака" (0:2) в матче 16-го тура РПЛ. Гол форварда отменили из-за офсайда.
Фото: ФК "Балтика"