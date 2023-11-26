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Ташуев - о поражении от "Рубина": когда у соперника 9 человек сзади, сложно попасть в створ ворот

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Главный тренер "Факела" Сергей Ташуев подвел итоги матча против "Рубина" в 16-м туре чемпионата России (0:1).
Фото: ФК "Факел"
- У казанцев девять человек сзади в обороне, эта тенденция для команд непреодолима, получается. Нам не хватило класса. Самое сложное в футболе - попасть в створ ворот. Когда у соперника девять человек сзади, то это не так просто. Но моменты у нас были, ребята старались матч спасти и могли это сделать, но удача сопутствовала сопернику. Обидное поражение.

В воскресенье, 26 ноября, "Факел" минимально проиграл "Рубину" в матче 16-го тура российской Премьер-лиги. Игра прошла в Казани и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на свой счет записал полузащитник хозяев Руслан Безруков. Благодаря трем набранным очкам казанский коллектив поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. Отметим, что подопечные Рашида Рахимова не проигрывают и не пропускают на протяжении уже шести встреч чемпионата России подряд. За этот отрезок "Рубин" один раз сыграл вничью и одержал пять побед.

Источник: "Матч ТВ"

Ташуев Факел Рубин
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