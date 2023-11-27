"Одно очко – не критичное отставание. Впереди еще приличная дистанция, нужно продолжать играть в свою игру, которая приносила результат. "Краснодар" даже в чемпионском духе не уступает "Зениту". По игре петербуржцы тоже не всегда убедительны", — сказал Синицын.
"Краснодар", который большую часть сезона шёл на первом месте, уступил его по итогам 16-го тура "Зениту". Клуб из Санкт-Петербурга выиграл у "Сочи" (3:0), а "быки" проиграли на выезде "Уралу" со счётом 1:3. Теперь команды разделяет одно очко. "Краснодар" ещё ни разу не становился чемпионом России за 15-летнюю историю.
Источник: Metaratings.
Синицын: "Краснодар" даже в чемпионском духе не уступает "Зениту", по игре петербуржцы не всегда убедительны
Бывший вратарь "Краснодара" Андрей Синицын не считает, что команда потеряла шансы на чемпионство после потери первого места.
Фото: ФК "Краснодар"