"Состав на игру с "Динамо"? Он будет оптимальным на день матча. У некоторых игроков есть проблемы, поэтому посмотрим, кто будет готов. На поле выйдут сильнейшие", — сказал Семак.
Специалист отметил, что он не разделяет по важности матчи с "Динамо" в Кубке и "Локомотивом" в чемпионате России. "Зенит" по итогам 16-го тура вернул себе первое место в турнирной таблице. До начала зимней паузы команде осталось провести три матча.
Источник: Sport24.
Семак: на матч с "Динамо" у "Зенита" выйдут сильнейшие игроки
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что на первый матч с "Динамо" в четвертьфинале Кубка России Пути РПЛ выйдет сильнейший состав.
Фото: ФК "Зенит"