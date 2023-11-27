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Семак: на матч с "Динамо" у "Зенита" выйдут сильнейшие игроки

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что на первый матч с "Динамо" в четвертьфинале Кубка России Пути РПЛ выйдет сильнейший состав.
Фото: ФК "Зенит"
"Состав на игру с "Динамо"? Он будет оптимальным на день матча. У некоторых игроков есть проблемы, поэтому посмотрим, кто будет готов. На поле выйдут сильнейшие", — сказал Семак.

Специалист отметил, что он не разделяет по важности матчи с "Динамо" в Кубке и "Локомотивом" в чемпионате России. "Зенит" по итогам 16-го тура вернул себе первое место в турнирной таблице. До начала зимней паузы команде осталось провести три матча.

Источник: Sport24.

Семак Динамо Кубок России Зенит
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