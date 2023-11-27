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Кавазашвили: не ожидал, что "Краснодар" способен упустить первое место

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Ветеран "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал "Зенит" главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2023/24.
Фото: ФК "Спартак"
– Не ожидал, что "Краснодар" способен упустить первое место. Но это случилось, и они пропустили "Зенит" вперед. Теперь я не сомневаюсь, что петербуржцы не упустят подаренную возможность и закрепятся на первой строчке в турнирной таблице. "Зенит", безусловно, фаворит на чемпионство, – приводит слова 83-летнего эксперта Metaratings.

"Краснодар" лидировал в таблице РПЛ на протяжении большей части 1-го круга чемпионата России. Однако в 16-м туре команда Владимира Ивича в гостях уступила екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:3 и опустилась на второе место. Осечкой "быков" воспользовался бессменный чемпион России "Зенит", который разгромил "Сочи" (3:0) и поднялся на верхнюю строчку в таблице.

Отставание "Краснодара" от "сине-бело-голубых" составляет 1 очко. Тройку лидеров замыкает "Динамо", на счету которого 28 очков. "Спартак" после выездной победы над "Балтикой" (2:0) поднялся на 4-ю позицию.

Зенит Краснодар Кавазашвили
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