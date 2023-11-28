Как утверждает источник, сотрясение мозга у 24-летнего вратаря "быков" не подтвердилось. Напомним, Сафонов получил повреждение в столкновении с бразильским защитником своей команды Витором Торменой в добавленное к первому тайму время в выездном матче 16-го тура РПЛ против "Урала" (1:3). Оба футболиста после оказания медицинской помощи не смогли продолжить игру и были заменены. У Тормены диагностированы сотрясение мозга и другие травмы головы.
Отмечается, что Сафонову была сделана МРТ, по результатам которой сотрясения мозга не выявлено. Состояние здоровья Сафонова не вызывает опасений, он сможет принять участие в матче 17-го тура РПЛ против "Оренбурга".
Источник: "РБ-Спорт"
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов избежал серьезной травмы головы
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов избежал серьезной травмы головы.
Фото: ФК "Краснодар"