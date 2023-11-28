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Алексей Евсеев: Дзюба точно смог стать своим в "Зените"

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Экс-игрок "Зенита" Алексей Евсеев рассказал о совместном пребывании в петербургском клубе с форвардом "Локомотива" Артемом Дзюбой.
Фото: ТАСС
"Он такой человек. Любит пошутить. Иногда, конечно, чуть перебарщивал, но в целом хороший парень, смешной. В "Зените" он точно стал своим. Подкалывал ли его за спартаковское прошлое? Нет, такого не было", — цитирует Евсеева "РБ Спорт".

Дзюба покинул "Спартак" и перешел в "Зенит" летом 2015 года на правах свободного агента. За это время в футболке сине-бело-голубых россиянин отыграл 249 матчей, в которых смог забить 108 мячей и отдать 70 голевых передач. Вместе с петербуржцами 35-летний футболист стал четырехтактным чемпионом России, 4 раза побеждал в Суперкубке России и дважды брал Кубок России.

Локомотив Дзюба Зенит Евсеев Текстильщик
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