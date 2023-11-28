"Что касается Влута, то в этом году он уже не сыграет. Готовится, занимается, но не сыграет. Приступит к тренировкам в общей группе только на сборах", — сказал Иванов в беседе с "Матч ТВ".
Влут перенес операцию на пяточной кости в мае этого. В нынешнем сезоне нидерландский форвард не принимал участия в играх "Урала". За предыдущий сезон нападающий сыграл 25 матчей, забив в них 7 мячей. Контракт футболиста с командой рассчитан до конца декабря 2024 года.
Президент "Урала" Иванов: Влут не сыграет в 2023 году
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о восстановлении нападающего клуба Рая Влута.
Фото: ФК "Урал"