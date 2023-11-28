"Играем с теми, кто соглашается — вот такой принцип у сборной. Но игры нужны. Даже с Кубой, которая располагается на 169 месте в рейтинге ФИФА", — цитирует Погребняка Metaratings.
Сборная России находится в изоляции от официальных международных соревнований с февраля 2022 года. Последний матч команда Валерия Карпина сыграла 20 ноября в Волгограде. Россияне встречались с Кубой. Национальная команда обыграла коллектив из Латинской Америки со счетом 8:0. Голами в первом тайме отличились Иван Обляков, Александр Головин и Антон Миранчук. Во втором отрезке встречи мячи забили Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. России не хватило 1 взятия ворот до своего рекорда по голам в одном матче. В 2019 году команда 9 раз поразила ворота Сан-Марино.
Погребняк: играем с теми, кто соглашается — вот такой принцип у сборной России
Бывший нападающий немецкого "Штутгарта" и петербургского "Зенита" Павел Погребняк поделился своим мнением о соперниках сборной России.
Фото: РФС