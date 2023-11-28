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Пономарев: на фоне нашего поганого футбола игра Файзуллаева мне импонирует. Думаю, Аббосбек поинтереснее Пиняева

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Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев сравнил игру футболиста красно-синих Аббосбека Файзуллаева и вингера "Локомотива" Сергея Пиняева.
Фото: ПФК ЦСКА
"На фоне нашего поганого футбола игра Файзуллаева мне импонирует. У Аббосбека хороший дриблинг, и все сразу обратили на это внимание. В Европе он не заиграет. Раньше все Пиняева отправляли в Европу восторгались им. Думаю, Файзуллаев играет интереснее Сергея", — цитирует Пономарева "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне Пиняев сыграл 21 матч. За это время 19-летний вингер забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи. Файзуллаев является новичком в российском чемпионате. Узбекский футболист стал частью ЦСКА минувшим летом. 20-летний игрок покинул "Пахтакор" за 500 тысяч евро. За армейский клуб полузащитник принял участие в 15 играх, в которых он забил 2 мяча и отдал 7 голевых передач.

Пономарев ЦСКА Файзуллаев Локомотив Пиняев
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