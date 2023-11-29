"Сперцян — очень хороший игрок, лидер "Краснодара". Ожидаю, что уже скоро он будет играть в одном из больших клубов Европы", — заявил Камоцци "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что Сперцян своей игрой смог заинтересовать "Ювентус" и "Фиорентину".В текущем сезоне 23-летний полузащитник сыграл 19 матчей. За это время армянский футболист забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermakt оценивает стоимость хавбека в 15 миллионов евро.
Камоцци: скоро Сперцян будет играть в одном из больших клубов Европы
Итальянский функционер Франко Камоцци оценил игру хавбека "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"