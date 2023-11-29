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Камоцци: скоро Сперцян будет играть в одном из больших клубов Европы

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Итальянский функционер Франко Камоцци оценил игру хавбека "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
"Сперцян — очень хороший игрок, лидер "Краснодара". Ожидаю, что уже скоро он будет играть в одном из больших клубов Европы", — заявил Камоцци "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что Сперцян своей игрой смог заинтересовать "Ювентус" и "Фиорентину".В текущем сезоне 23-летний полузащитник сыграл 19 матчей. За это время армянский футболист забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermakt оценивает стоимость хавбека в 15 миллионов евро.

Российские трансферы Сперцян Краснодар Камоцци
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