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Тренер “Зенита” Семак: трансферов зимой будет немного

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Главный тренер петербургского “Зенит” Сергей Семак высказался о трансферной политики сине-бело-голубых.
Фото: "Матч ТВ"
— Слухов очень много, комментировать их не нужно, лучше оставить вопрос на потом. Будет возможность усилиться — усилимся, но если что, трансферов будет немного, — приводит слова Семака “Матч ТВ”.

Сегодня, 29 ноября, петербургский “Зенит” на выезде в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу сыграл против московского “Динамо”. Встреча завершилась поражением команды Сергея Семака со счетом 0:1. Ответная игра состоится в марте 2024 года.

Напомним, после 16 туров чемпионата России петербургский “Зенит” имеет на своем счету 33 очка. Сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице.

Зенит Семак Российские трансферы
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