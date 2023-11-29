— Слухов очень много, комментировать их не нужно, лучше оставить вопрос на потом. Будет возможность усилиться — усилимся, но если что, трансферов будет немного, — приводит слова Семака “Матч ТВ”.
Сегодня, 29 ноября, петербургский “Зенит” на выезде в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу сыграл против московского “Динамо”. Встреча завершилась поражением команды Сергея Семака со счетом 0:1. Ответная игра состоится в марте 2024 года.
Напомним, после 16 туров чемпионата России петербургский “Зенит” имеет на своем счету 33 очка. Сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице.
Тренер “Зенита” Семак: трансферов зимой будет немного
Главный тренер петербургского “Зенит” Сергей Семак высказался о трансферной политики сине-бело-голубых.
Фото: "Матч ТВ"