"Эта встреча для нас была одна из самых лучших в сезоне. Так получилось, что мы даже имели преимущество, особенно в первом тайме, но смогли его реализовать только после перерыва. Во втором тайме не стали играть хуже, после удаления Хорхе", — сказал Фернандес.
Хорхе Карраскаль получил вторую жёлтую карточку на 70-й минуте. Однако это не только не помешало его команде отыграть матч "на ноль", но ещё и забить через четыре минуты. Отличился вышедший на замену Фёдор Смолов, который празднованием передал привет жене и их новорождённой дочке.
Ответный матч между командами состоится в Санкт-Петербурге, но уже в следующем году. Вероятно, датой проведения этой игры выберут 12 марта 2024 года. Через два матча РПЛ все клубы лиги уйдут на зимнюю паузу.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Фернандес — о победе над "Зенитом": один из лучших матчей для "Динамо" в сезоне. Играли не хуже даже после удаления
Защитник "Динамо" Роберто Фернандес высказался о победе команды над "Зенитом" (1:0) в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"