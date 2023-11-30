"Ребята, которые в "Ростове" дольше меня, говорят, что он изменился после сборной в тактическом плане. Также отмечу, что Валерий Георгиевич – хороший психолог", — сказал Голенков.
Российский футбольный союз принял решение назначить Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России летом 2021 года. Он занял вакантное место после ухода Станислава Черчесова, который не сумел вывести команду из группы на чемпионате Европы. Контракт действующего тренера "Ростова" с национальной командой рассчитан до лета 2024 года, но представители РФС уже выразили желание начать переговоры о его продлении.
Источник: Metaratings.
Голенков: ребята из "Ростова" говорят, что Карпин после сборной России изменился в тактическом плане
Нападающий "Ростова" Егор Голенков высказался о главном тренере команды Валерии Карпине.
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