- Конечно, дисквалификации Баринова и Галактионова - потери для "Локомотива" перед матчем с "Зенитом". Дмитрий - капитан и лидер, на котором всё заточено. Возможно, это заставит команду сплотиться и показать лучшую игру. Зная регламент, могло быть и хуже - это минимальное наказание, - передает слова Гуренко "Чемпионат".
Ранее стали известны сроки дисквалификаций для главного тренера московского "Локомотива" Михаила Галактионова и капитана красно-зеленых опорного полузащитника Дмитрия Баринова, полученных по результатам заседания КДК РФС за проступки, совершенные после матча 16 тура РПЛ с "Крыльями Советов" (3:3).
"Железнодорожники" упустили победу в Самаре, дважды пропустив в добавленное время. Галактионов был дисквалифицирован на два матча за нецензурное определение судейства в телеэфире во время флеш-интервью, Баринов - на одну игру фактически и одну условно за оскорбление рефери после игры.
Гуренко: Галактионов и Баринов получили минимальное наказание, могло быть и хуже
Экс-полузащитник "Локомотива" Сергей Гуренко прокомментировал дисквалификации главного тренера "железнодорожников" Михаила Галактионова и капитан команды Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"