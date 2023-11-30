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Гуренко: Галактионов и Баринов получили минимальное наказание, могло быть и хуже

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Экс-полузащитник "Локомотива" Сергей Гуренко прокомментировал дисквалификации главного тренера "железнодорожников" Михаила Галактионова и капитан команды Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
- Конечно, дисквалификации Баринова и Галактионова - потери для "Локомотива" перед матчем с "Зенитом". Дмитрий - капитан и лидер, на котором всё заточено. Возможно, это заставит команду сплотиться и показать лучшую игру. Зная регламент, могло быть и хуже - это минимальное наказание, - передает слова Гуренко "Чемпионат".

Ранее стали известны сроки дисквалификаций для главного тренера московского "Локомотива" Михаила Галактионова и капитана красно-зеленых опорного полузащитника Дмитрия Баринова, полученных по результатам заседания КДК РФС за проступки, совершенные после матча 16 тура РПЛ с "Крыльями Советов" (3:3).

"Железнодорожники" упустили победу в Самаре, дважды пропустив в добавленное время. Галактионов был дисквалифицирован на два матча за нецензурное определение судейства в телеэфире во время флеш-интервью, Баринов - на одну игру фактически и одну условно за оскорбление рефери после игры.

КДК РФС Локомотив Галактионов Баринов Гуренко
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