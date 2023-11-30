"Со мной никто из ивановского "Текстильщика" не связывался. Информация о том, что я могу возглавить этот клуб - пустышка", - цитирвет Мостового Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Александр Мостовой, который с августа этого года учится на тренера в академии РФС, входит в пул кандидатов на пост главного тренера "Текстильщика".
"Текстильщик" с 25 набранными очками после 18 туров занимает 6-е место в таблице группы "Серебро" Второй лиги.
Александр Мостовой - о том, что он может возглавить "Текстильщик": эта информация - пустышка
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на слухи о том, что он может стать главным тренером "Текстильщика".
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