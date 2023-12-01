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Антон Шунин не исключил, что может остаться в футболе до возраста Буффона

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Вратарь "Динамо" Антон Шунин не исключил, что при хорошем состоянии здоровья может продлить карьеру до 45 лет.
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
"Завершить карьеру в том же возрасте, что и Буффон? Если будет позволять здоровье и хватит сил, почему нет? На данный момент чувствую себя отлично!" — сказал Шунин.

36-летний Шунин является воспитанником "Динамо", он проводит в одном клубе всю карьеру. В нынешнем сезоне вратарь в 12 матчах пропустил 16 мячей и дважды сыграл "на ноль".

Джанлуиджи Буффон завершил в возрасте 45 лет в составе итальянской "Пармы". Он объявил об этом решении в августе 2023 года.

Источник: Sport24.

Шунин Динамо Буффон
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