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Гендиректор Пивоваров: если понадобится, то зимой в "Динамо" будет точечное усиление

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Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров ответил на вопрос о планах клуба на зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"
- Будем ли работать над защитниками зимой? Работа над усилением ведется постоянно. Если понадобится, то зимой будет точечное усиление, - приводит слова Пивоварова "Чемпионат".

Центральными защитниками основной обоймы московского "Динамо" в текущем сезоне являются парагваец Фабиан Бальбуэна, его соотечественник Роберто Фернандес и уругваец Николас Маричаль, в лазарете бело-голубых восстанавливается от травмы крестообразных связок 18-летний серб Милан Майсторович.

Из-за дисквалификаций и отъездов в сборную профильных центрбеков главному тренеру "Динамо" Марцелу Личке неоднократно приходилось ставить на эту позицию игроков других амплуа.

Динамо Пивоваров Российские трансферы
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