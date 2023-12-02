Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Сочи
0 - 0 0 0
Крылья Советов1 тайм
Нижний Новгород
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бернли
18:00
ШеффилдНе начат
Брентфорд
18:00
Лутон ТаунНе начат
Арсенал
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Ноттингем Форест
20:30
ЭвертонНе начат
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм
Атлетик
18:15
Райо ВальеканоНе начат
Реал Мадрид
20:30
ГранадаНе начат
Осасуна
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
17:00
ЭмполиНе начат
Лацио
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ФрозинонеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
17:30
УнионНе начат
РБ Лейпциг
17:30
ХайденхаймНе начат
Бохум
17:30
ВольфсбургНе начат
Боруссия М
17:30
ХоффенхаймНе начат
Штутгарт
20:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
19:00
ЛионНе начат
Нант
23:00
НиццаНе начат

Агент Тюкавина: сумма отступных в 20 млн евро близка к реальности

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент форварда "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал о сумме отступных за его клиента по новому контракту.
Фото: Sport24
"Сумма в 20 миллионов евро близка к реальности. Костя - перспективный нападающий, ему 21 год. Он бы уже сейчас мог играть в Европе. Но обстоятельства в мире усложняют ситуацию", - приводит слова агента "СЭ".

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что иностранный клуб может подписать нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, заплатив 20 миллионов евро.

Вчера, 1 декабря, руководство "бело-голубых" объявило о продлении контракта с 21-летним футболистом сборной России до лета 2028 года. В текущем сезоне воспитанник академии столичной команды забил 8 голов и отдал 5 голевых передач в 21 матче за клуб.

Тюкавин Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится