"Сумма в 20 миллионов евро близка к реальности. Костя - перспективный нападающий, ему 21 год. Он бы уже сейчас мог играть в Европе. Но обстоятельства в мире усложняют ситуацию", - приводит слова агента "СЭ".
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что иностранный клуб может подписать нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, заплатив 20 миллионов евро.
Вчера, 1 декабря, руководство "бело-голубых" объявило о продлении контракта с 21-летним футболистом сборной России до лета 2028 года. В текущем сезоне воспитанник академии столичной команды забил 8 голов и отдал 5 голевых передач в 21 матче за клуб.
Агент Тюкавина: сумма отступных в 20 млн евро близка к реальности
Агент форварда "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал о сумме отступных за его клиента по новому контракту.
Фото: Sport24