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Кузьмичев: "Спартак" способен бороться за чемпионство

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Футбольный селекционер Владимир Кузьмичев считает, что нынешний состав "Спартака" способен побороться за золотые медали в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Способен ли "Спартак" бороться за серебро? Думаю, они и за чемпионство могут побороться, но все будет зависеть от самого "Cпартака". Если они стабилизируют игру, то могут бороться за самые высокие места. Состав нынешнего "Спартака" это точно позволяет", - сказал Кузьмичев.

На данный момент красно-белые занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ и имеют в своем активе 27 очков, отставая от лидирующего "Зенита" на 6 очков. "Спартак" сыграет с "Ахматом" 3 декабря в 19:00 на стадионе "Ахмат-Арена". В первом круге команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью 0:0.

Источник: "РБ"

Спартак Кузьмичев Ахмат
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