"Способен ли "Спартак" бороться за серебро? Думаю, они и за чемпионство могут побороться, но все будет зависеть от самого "Cпартака". Если они стабилизируют игру, то могут бороться за самые высокие места. Состав нынешнего "Спартака" это точно позволяет", - сказал Кузьмичев.
На данный момент красно-белые занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ и имеют в своем активе 27 очков, отставая от лидирующего "Зенита" на 6 очков. "Спартак" сыграет с "Ахматом" 3 декабря в 19:00 на стадионе "Ахмат-Арена". В первом круге команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью 0:0.
Источник: "РБ"
Кузьмичев: "Спартак" способен бороться за чемпионство
Футбольный селекционер Владимир Кузьмичев считает, что нынешний состав "Спартака" способен побороться за золотые медали в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"