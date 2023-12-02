– Ситуация с Евгением Турбиным? Я точно не ставил ни на кого, поэтому мне и комментировать нечего. Я только сейчас это узнал, это дико для меня. Кто-то что-то написал про то, что кто-то что-то поставил. Куда поставил? Что поставил? Стол в угол поставил? Не надо в футбол это лепить. Поставил, сели, засели. Насколько я знаю, РФС и служба безопасности это все контролируют в чемпионате очень жестко, – цитирует Юрана "Матч ТВ".
2 декабря "Пари Нижний Новгород" в компенсированное время вырвал победу в домашнем матче 17-го тура чемпионата России у екатеринбургского "Урала". Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 1:0 (0:0) в пользу волжан. Автором победного гола в составе "Пари НН" стал полузащитник Никита Каккоев, который отличился на 91-й минуте.
В день игры журналист Иван Карпов сообщил о том, что главный судья встречи Евгений Турбин подозревается в получении взятки в сумме 5 млн рублей за обеспечение положительного результата для "Урала". В Российском футбольном союзе сообщили, что не располагают информацией о подозрительных ставках на матч между "Пари НН" и "Уралом", несмотря на некоторое движение коэффициентов в линии букмекерских контор.
Юран – о скандале с судьей Турбиным: я точно не ставил ни на кого, это дико для меня
Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран после победы в домашнем матче 17-го тура РПЛ над "Уралом" (1:0) прокомментировал ситуацию с возможной взяткой главному судье встречи Евгению Турбину.
Фото: ФК "Пари НН"