- В принципе, ожидаемая победа ЦСКА. Конечно, нужно было реабилитироваться за поражение от "Динамо" в предыдущем туре чемпионата, а также за ничью с тем же "Ростовом" в матче Кубка России на этой неделе. Разумеется, погодные условия где-то повлияли на игру, но, надо отметить, армейцы действовали очень строго.
Даже не к кому придраться, всё команда делала вовремя, оборона играла очень слаженно, всё было очень грамотно. Роша хорошо действовал в центре обороны. Ошибок, в принципе, у нас не было. "Армейцы" полностью владели инициативой и создали немало голевых ситуаций. Слаженно действовали Чалов, Обляков, Файзуллаев.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарев: у ЦСКА с "Ростовом" не было ошибок, команда всё делала вовремя, слаженно и грамотно
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал для Rusfootball.info победу "армейцев" над "Ростовом" в домашнем матче 17 тура РПЛ (2:0).
Фото: РИА Новости