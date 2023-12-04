- Если систему "весна-осень" примут, то будем играть. Не знаю, будет ли так лучше. Ну а какая разница? Наверное, можно просто немного сместить календарь, чтобы не играть в декабре в такую погоду. А так, честно, без разницы.
Напомним, первенство России проходило по системе "весна-осень" до 2011 года. Сезон-2011/12 стал переходным - команды сыграли по 44 матча, а чемпион стал известен через год и два месяца после начала чемпионата.
По итогам 17 прошедших туров текущего розыгрыша российской Премьер-лиги в турнирной таблице единолично лидирует с 35 набранными очками "Краснодар". На второй строчке расположился "Зенит", заработавший на данный момент 33 очка. Замыкают тройку призеров самарские "Крылья Советов", в копилке которых 29 баллов.
Источник: "Чемпионат"
Обляков - о переходе на систему "весна-осень": честно, без разницы
Хавбек московского ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о возможном возвращении РПЛ на систему "весна-осень".
Фото: ПФК ЦСКА