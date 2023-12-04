- "Локомотив" переиграл "Зенит" полностью. Очень хорошая победа. Понятно, что и "Зенит" не сыграл свою лучшую игру. Но москвичи были лучше готовы и заслуженно победили. Для того, чтобы претендовать на чемпионство, нужна стабильность. Но "Локо" не добрал очков. Пока надо хорошо закончить первую часть сезона, обязательно выиграть в следующем матче. А потом готовиться к весне. Если "Локомотив" пройдет вторую часть сезона так, как в прошлом году, то может даже стать чемпионом, - передает слова Сенникова Metaratings.ru.
В 17 туре Российской премьер-лиги московский "Локомотив" победил на своем поле петербургский "Зенит" со счетом 3:1. На автогол своего вратаря Михаила Кержакова в начале игры сине-бело-голубые ответили в концовке тайма голом Матео Кассьерры. Во втором тайме победу красно-зеленым принесли голы Максима Глушенкова и Наира Тикнизяна.
"Локомотив" после 17 туров чемпионата России набрал 28 очков и занимает в турнирной таблице шестую строчку. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 7 очков, от находящегося на втором месте "Зенита" - 5 очков.
Сенников: "Локомотив" полностью переиграл "Зенит". Пройдет весну, как в прошлом сезоне - может стать чемпионом
Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал, при каком условии "железнодорожники" смогут претендовать на чемпионство в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"