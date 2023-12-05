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Агент Батчи — о новом контракте с "Краснодаром": мы ничего не подписывали

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Футбольный агент Эдуардо Мариньо, который является представителем полузащитника "Краснодара" Жоау Батчи, рассказал о новом контракте игрока с клубом.
Фото: ФК "Краснодар"
"Клуб предложил Батчи новый контракт, но сейчас рано о чем-то говорить. Мы еще ничего не подписывали. Идут переговоры", – приводит слова Батчи "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне футболист из Анголы сыграл 17 матчей за "Краснодар". За это время Батчи забил 1 мяч и сделал 4 голевые передачи. Действующее соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Сайт Transfermakt оценивает хавбека в 3,5 миллионов евро.

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