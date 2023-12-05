"Мы все люди, мы футболисты, мы понимаем, что произошло – и Абаскалю, наверное, тоже было тяжело сдержаться. И он повелся на провокацию – сыграла его "мужская" составляющая. Думаю, многие мужчины поступили бы на его месте так же", — приводит слова Шишкина "РБ Спорт".
На 35-й минуте матча 17-го тура РПЛ "Ахмат" — "Спартак" (2:1) наставник красно-белых Гильермо Абаскаль получил прямую красную карточку. После пропущенного мяча его командой испанский специалист швырнул вингера грозненцев Беришу на газон. Футболист из Косово получил желтую карточку за провокацию. Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что этот момент будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета.
Шишкин — о конфликте Абаскаля и Бериши: многие мужчины поступили бы на месте Гильермо так же
Бывший защитник "Локомотива" и сборной России Роман Шишкин высказался о ситуации вокруг наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля и вингера "Ахмата" Бернарда Бериши.
Фото: ФК "Спартак"