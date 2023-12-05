- Мы завершаем работу по Зимнему кубку РПЛ. Ждем подтверждения одной зарубежной команды. Когда определимся, объявим официально состав и дату. Сейчас могу сказать, что турнир пройдет в Абу-Даби с 1 по 15 февраля, - передает слова Алаева ТАСС.
Ранее появлялась информация о проведении зимой 2024 года во время межсезонных сборов российский клубов в Объединенных Арабских Эмиратах товарищеского турнира "Зимний кубок РПЛ". Как сообщалось, в новом розыгрыше турнира с высокой вероятностью примет участие его прошлогодний победитель - московский "Спартак".
Алаев: Зимний кубок РПЛ пройдет в Абу-Даби с 1 по 15 февраля
Президент РПЛ Александр Алаев назвал сроки проведения межсезонного товарищеского турнира "Зимний кубок РПЛ".
Фото: ФК "Спартак"