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Смолов: этот сезон РПЛ — самый конкурентный за последние 5 лет

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Нападающий "Динамо" Федор Смолов оценил конкурентоспособность клубов РПЛ в этом сезоне.
Фото: ФК "Динамо"
"Согласен ли с тем, что этот чемпионат, этот сезон — самый конкурентный за последние пять лет? Думаю, да. Об этом говорит и то, что еще четыре тура назад назад разница между третьим и десятым местом была буквально два очка", — приводит слова Смолова "РБ Спорт".

По итогам 17 туров "Краснодар" лидирует в чемпионате России, набрав 35 очков. Вторым идет "Зенит" с 33 очками на счету. "Динамо" замыкает тройку лидеров. Бело-голубые набрали 31 очко.

В нынешнем сезоне Смолов сыграл 21 матч, в которых оформил 5 голов и 4 голевые передачи.

РПЛ Смолов Динамо
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