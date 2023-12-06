"Зенит" хочет сохранить в своем составе защитников Нуралы Алипа и Дугласа Сантоса, полузащитников Вильмара Барриоса, Маркуса Вендела и Клаудиньо и форварда Матео Кассьерру. Главной целью клуба с берегов Невы является победа в РПЛ и Кубке России.
После 17 туров РПЛ сине-бело-голубые располагаются на второй строчке, набрав 33 очка. Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России команда Сергея Семака проиграла "Динамо" со счетом 1:0
"СЭ": "Зенит" грядущей зимой намерен сохранить Клаудиньо и Вендела
Фото: ФК "Зенит"