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"СЭ": "Зенит" грядущей зимой намерен сохранить Клаудиньо и Вендела

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По сообщению "СЭ", во время зимнего трансферного окна "Зенит" хочет сохранить своих легионеров.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" хочет сохранить в своем составе защитников Нуралы Алипа и Дугласа Сантоса, полузащитников Вильмара Барриоса, Маркуса Вендела и Клаудиньо и форварда Матео Кассьерру. Главной целью клуба с берегов Невы является победа в РПЛ и Кубке России.

После 17 туров РПЛ сине-бело-голубые располагаются на второй строчке, набрав 33 очка. Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России команда Сергея Семака проиграла "Динамо" со счетом 1:0

Российские трансферы Зенит
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