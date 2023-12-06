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Bobsoccer: ЦСКА проведет зимние сборы в ОАЭ и Турции

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Стало известно, где пройдут зимние сборы столичного ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, московский ЦСКА проведет зимние сборы в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции. Сообщается, что после встречи 18-го тура РПЛ против нынешнего лидера чемпионата "Краснодара", который пройдет 10 декабря, "армейцы" уйдут на месяц в отпуск. 12-13 января состоится медосмотр. С 14 января "красно-синие" начнут свой первый сбор, который пройдет в ОАЭ, где запланировано два товарищеских матча.

Второй и третий сборы столичный клуб проведет в Турции. Как стало известно, 1 февраля ЦСКА сыграет с сербским "Партизаном".

Источник: Bobsoccer

ЦСКА
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