– Настрой у команды на матч с "Локомотивом" нормальный. Да, ожидаются морозы, но мы будем играть, как и все. У нас чемпионат проходит в таких условиях, здесь ничего не сделаешь. Дай Бог, чтобы не было ниже минус 15 градусов и нам не пришлось переносить игру. Это же все и финансово уже будет тогда по-другому, – приводит слова Иванова Metaratings.
Встреча 18-го тура чемпионата России между столичным "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом" запланирована на пятницу, 8 декабря, на стадионе "РЖД Арена" в Москве. Начало - в 19:00 по местному времени. Ранее пресс-служба уральцев проинформировала о том, что футболисты команды провели тренировку на улице при температуре -24 градуса по Цельсию.
По итогам 17-ти сыгранных туров чемпионата страны "Локомотив" расположился на 6-м месте в таблице, заработав 28 очков. "Урал" с 19 очками находится на 12-й строчке в Российской Премьер-Лиге.
Президент "Урала" Иванов – о матче с "Локомотивом": ожидаются морозы, но мы будем играть
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов рассказал об ожиданиях от матча 18-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ФК "Урал"