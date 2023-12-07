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Тренер "Ростова" Карпин дисквалифицирован на два матча, один из которых условно

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин получил дисквалификацию сроком на 2 матча, один из которых условно, за оскорбительное высказывание в адрес лица, принимавшего решение о проведении игры 17-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).
Фото: ФК "Ростов"
54-летний специалист допустил неуважительные фразы в послематчевом флеш-интервью. Причиной недовольства Карпина послужили неблагоприятные погодные условия. Матч проходил при сильном снегопаде.

КДК РФС постановил наказать Валерия Карпина дисквалификацией сроком на 2 матча, один из которых условно. Таким образом, главный тренер "Ростова" пропустит ближайшую встречу 18-го тура Российской Премьер-Лиги против грозненского "Ахмата", которая состоится в субботу, 9 декабря, в Чеченской Республике. Еще на один матч распространяется условная дисквалификация.

Источник: "РБ Спорт"

Ростов Карпин КДК РФС ЦСКА
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